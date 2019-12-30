修例風波：亂局下避險需求升溫　香港現買金幣潮！

「戰亂買金」是傳統的智慧；香港在半年多的社會亂局中，也出現了買金幣潮！財經媒體彭博報道，香港上月購買金幣規模激增，因社會持續動盪令避險需求升溫。

報道指出，通過郵件獲得的香港政府統計處數據顯示，11月金幣進口量從10月的14千克躍升至3,246.5千克。荷蘭銀行高級外匯與貴金屬策略師Georgette Boele認為，香港金幣進口數據表明市民擔心當地局勢，傾向於以金幣為避險資產。事實上，日益暴力的抗議活動令旅遊業備受衝擊，零售銷售活動銳減，香港經濟受到破壞。此外，黃金需求通常會在春節前夕升溫。今年春節為1月下旬。

數據亦顯示，香港對內地的黃金出口總量繼續從2013年的高峰值下降，11月出口從10月的14,896千克下降到5,717千克。

受金幣購買量激增影響，香港從內地進口黃金總量為5,824.5千克，意味香港自2011年1月以來，首次從內地淨進口黃金。

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