大自然家居收購波蘭地板商　最多涉1800萬歐元

交易分2筆價格，首筆為1,327,5萬歐元(約1.14億港元)，按Baltic Wood各買家的持股比例支付給他們。第2筆則為Baltic Wood截至本月底止年度除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)，乘以25%及5.75，但可予調整，預計不起超508.7萬歐元。

另外，大自然家居同意Baltic Wood個人股東之一Rafal Zawierucha，其持股作價每股加6歐元，因此會向他多付30萬歐元。

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