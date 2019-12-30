夜市UPDATES：道指早段回吐百點　港夜期仍高水

美股踏入2019年最後兩個交易日，經過之前一輪急升後，早段湧現獲利盤，股市偏軟。道指報28,544點，跌100點或0.35%；標指報3,229點，跌10點或0.34%；納指報8,958點，跌47點或0.53%。港股夜期報28,403點，跌23點，但仍高水84點。

隨着股市水漲船高，債市早前出現的衰退憂慮已完全消散。美國國債周一(30日)在2019年最後一個完整交易日遭到拋售，使孳息曲線達到一年多以來最陡峭。反映美國整體融資利率的10年期國債孳息率升至1.92厘，相對於2年期債息的息差一度擴大至0.318厘，為2018年10月以來未曾見過。這意味着2019年以來憂慮衰退的情緒完全消散。

道明證券的高級美國利率策略師Gennadiy Goldberg表示，這種走勢可能也是「與全球主題融合的表現」，利率正在調整，以適應股市的樂觀情緒，因上周美股收市創歷史新高。

後市方面，儘管美股近日牛氣沖天，惟被譽為「華爾街最優秀的經濟預測師」、去年12月26日大升市後表明美股仍有望創新高、今年1月、5月、8月繼續唱好破頂，結果屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新質疑美股能否維持升勢，警告有機會出現10至20%的回調空間。

他認為，美股破頂的勢頭或會稍作喘息，因其估值倍數已回升至甚高水平，擔心有機會出現崩潰情況。他一直預測標指明年底將達至3,500點，目前則與該目標愈來愈近，速度比他預期的還要快。

【22:35】美股3大指數上周五(27日)齊創盤中新高後，周一早段好淡爭持，假期前投資氣氛薄弱，道指低開17點，報28,627點，標指跌3點至3,236點，納指挫9點至8,997點。

今年標指累漲約30%，據Bespoke數字顯示，自1928年以來，標指有21年升超過20%，最後一周平均漲1.3%。

個別公司方面，《星球大戰:天行者崛起》電影票房賣座，但迪士尼股價早段報145.14美元，跌0.41%。

財經雜誌《巴隆氏》認為，波音公司雖然換上新舵手，但依然面對重重挑戰，相信股價在737 Max復飛前仍然受壓。波音股價早段微升0.05%至330.31美元。

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