【財經評論】新股十年倍數增　監管不力最難堪

周二(31日)除夕，除了2019年即將過去外，更深層意義在於由2010年開始的整數十年完結，周三(1日)是雙重開始。縱使港股在本年最後一日僅半日市，惟新股市場異常熱鬧，不但多家企業正招股，同時也有股份首日掛牌，印證香港國際金融中心地位依舊牢固。不過，回看過去10年，新股質素大幅倒退，若依然故我，加上社會動盪礙及信心，必淪溫水煮蛙，最後欲救無從！

港交所數字顯示，今年首11個月首次公開招股集資額2,739億元，按年增半成；過去10年共有1,304隻新股來港上市，累積集資逾2.34萬億元，而截至11月底止，上市企業2,436家，較過去10年勁升逾倍。市場亦估計，今年香港新股不論在數量和集資額都繼續「雙冠」全球，全年上市企業約160家，集資額逾3,000億元。

可惜的是，今年整體新股跌多升少，跌穿招股價的比率近六成，當中逾一成更累瀉超過50%。在在反映香港雖貴為全球「吸金王」，但十年過去目光愈益短淺，重量不重質！當中不乏招股時反應熱烈、充滿概念的股份，惟上市不久就業績走樣、長期停牌，至今更有除牌危機，拖累散戶損失不菲。再者，不少內地民企，尤其地產業債台高築，它們赴港上市無非為了增添名聲，加強再融資能力，掛牌不久就急不及待發行美元債，用意昭然若揭，倘若還債出現問題，更索性押股「填氹」，實實在在是逐步損害香港金融中心聲譽。

相比之下，十多年前未發生金融海嘯、香港經濟剛走出「沙士」陰霾的2003至2007年，反是優質新股上市高峰期，諸如騰訊及一眾中資金融股，投資者若持有至今，相信獲利甚豐。

面對新股質素每況愈下，監管機構竟能盲目過關、沒人須問責，到了近期才後知後覺，高聲疾呼要嚴厲打擊「殼股」、「老千股」，惟遭勒令退市的企業比例仍遠低於美國紐交所，良莠不齊之嚴重實在枉稱「紐倫港」，恐是夜郎自大而已。試問經常請君入甕的市場，長遠怎得投資者歡心？

更奇的是，本已遲鈍的監管機構在備受指摘後，結果在去年修例，為原先堅決反對的「同股不同權」企業開綠燈，允許新經濟股及暫未有盈利的生物科技股來港上市，美其名是與國際接軌及開拓優質大型新股來源，實際是自打了一大嘴巴。香港一直引以為傲的是法規完善、擁有國際投資者作基礎，惟過去半年社會動盪不斷，根基早已被動搖，若監管機構繼續只求眼前利益「谷數」，未來十年必自食惡果！

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