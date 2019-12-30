【名家筆陣】鄺志良：華經濟「保六」有難度

中央經濟工作會議於12月在北京舉行，會議強調要全面做好「六穩」，並繼續實施積極財政政策和貨幣政策保住增長。中國人民銀行前顧問余永定教授曾發表的《經濟增速已滑至6%，該煞車了》，主張採取更積極財策刺激增長，甚至要突破財政赤字3%的紅線。另一些更樂觀的觀點認為中國經濟已見底，就如曾任中國人民銀行調查統計司司長的盛松成撰文稱，中國經濟已觸底反彈，持續改革和技術進步。

為中國經濟創造增長動力，2020年增長應不會低於6%。此言論一出即引發不少爭議，國務院參事夏斌認為6%並非不可突破的底線。他指，明年5.5至6%的增速是基於中國當前經濟形勢分析得出較實際的區間，與其利用刺激經濟的財政和貨幣政策，不如關注民企發展等推動增長。主要外資大行預測2020年中國經濟增長約為5.5至6%，「保六」難度相當大。筆者認為該等預測已十分合理，決定中短期經濟增長的因素，離不開消費、固定資產投資、政府支出和外貿表現。

先看消費增長，瑞信於今年第一季發表8個新興經濟體的消費意欲調查，反映中國消費意欲放緩，對耐用品和奢侈品尤甚。而數據亦顯示，消費年增長率由2012年的12.5%減至2018年的9.5%，預期2019年的增長極可能降至9%。在固定資產投資方面，今年1月至10月的固定資產投資年增長率為5.2%，為有紀錄以來新低，中央經歷了2008年4萬億元人民幣刺激方案帶來的產能過剩和壞帳上升，至今仍未能徹底解決，預見中央不會再大量利用固定資產投資提振經濟，避免重蹈覆轍。

近月，中央已多番透過擴張性財政政策和貨幣政策刺激經濟，包括地方政府發債1萬億元人民幣，實施2萬億元人民幣的減稅降費措施。更於5月和9月透過1年期中期借貸便利注入4,000億元人民幣的流動性，12月再注入3,000億元人民幣。惟連串舉措未對經濟增長產生明顯效果，經濟增長由第一季的6.4%跌至第三季的6%。

外貿亦未見明顯反彈，2019年11月中國出口增長與上年同期比較挫1.1%，已連跌4個月，市場憧憬中美貿易談判協議敲定後，外貿將有所改善，但這推斷或太樂觀，除美國外，歐盟是中國最大出口地區，歐盟今年上半年的增長僅1.5%，明年料未有太大改善，中國出口難獨善其身。更重要的是，國內生產成本攀升，就算沒有貿易戰，歐美進口商也會從其他低成本地區進口貨品，中國出口競爭力受威脅。

當消費、固定資產投資、財政及貨幣政策和外貿面臨不同的制約，中國明年經濟增長「保六」實在舉步維艱。

鄺志良

香港公開大學人文社會科學院院長及經濟學教授

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