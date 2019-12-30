梁彥穎：結業潮下券商何去何從

中美貿戰、社會動盪、互聯互通開展、孖展新例實施，再加上佣金率下跌，證券行愈來愈難經營。

為了在困難環境下繼續生存，證券行不得不開源節流，節流的其中一個方法就是放棄交易權，轉為「駁腳經紀」。這樣除了可降低證券行的流動資金準備金額，還可節省一大堆交易後勤人員及系統開支。若同時擁有資產管理9號牌照，更可與名牌私人銀行合作，轉為經營外部資產管理人(EAM)業務。

開源方面，除了積極考慮與其他證券商合作，買賣美、日、台及英國等地股票、債券及存款證外，還需鑽研期貨產品方面合作，滿足不同客戶需要，增加交易頻率及頻寬。例如，可建議長期持有股票客戶在股票高位時沽出認沽期權或牛跨，一旦售出股票後又可沽出認沽期權或熊跨。

此外，若新合作的其他夥伴或私人銀行擁有多功能的金融科技(Fintech)交易系統，證券行可提供全新交易服務。如配合客戶的技術分析要求，利用Fintech監視數百不同股票，待符合要求立即買進，並即定下止蝕及止賺條件讓軟件跟進。對於有能力操作軟件的客戶，證券行則可轉而提供技術支援及數據分析服務。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎

微臣資產管理財富管理總監

－－－－－－