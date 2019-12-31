南岸集團預期繼續錄虧損

事實上，該公司截至今年9月底止上半年度錄得股東應佔虧損5.07億元，按年擴大15%，並為連續六年半虧損，累蝕逾82億元。

南岸於中期報告指，在澳門路環經營的十三酒店自2018年8月獲得酒店牌照以來，一直專注於重新定位為非博彩的業務及營運模式。

按該公司11月底公布的中期業績，截至9月底止六個月其酒店分部虧損約5.08億元。南岸當時解釋，期內公司整體錄得虧損主要由於酒店分部的融資成本、折舊及攤銷費用，以及酒店營運成本增加所致。

而於今年9月底，該公司酒店分部資產約41.74億元，其中包括土地成本、酒店物業及十三酒店的裝置、家具及設備(包括已付訂金)。可是該分部亦錄得負債約57.62億元，包括已經發行可換股債券的負債部分，以及融資以作酒店發展及營運的借款。

另外，南岸的工程業務亦由盈轉虧，中期錄約1,100萬元虧損，去年同期盈利約8,200萬元。

於今年9月底，南岸集團之流動負債超出流動資產約46.21億元，而未償還資本承擔約2,800萬元。期末，公司總借款約45.62億元，須於一年內償還；亦有面值約22.19億元的未償還可換股債券及負債部分約8.89億元。

事實上，公司債台高築，並且於10月中時公布已訂立協議，內容有關出售實益擁有旗下十三酒店、並有銀行借款約29.42億元及應計利息之負債的附屬公司之50%權益，總代價為7.5億元。

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