【回望2019】美股年飆30%　狂牛索氣

全球股市於2019年反覆向上，MSCI所有國家世界指數2019年截至上周五止累升逾24%。儘管中美貿易關係經常成為左右大市的關鍵，但在聯儲局以至全球央行減息，以及美國經濟表現相對穩定的情況下，截至上周五止標指漲約30%，勢是2013年以來最勁。市場普遍預期，美股2020年升勢將溫和得多。

回顧2018年底的大冧市後，美股2019年開局表現低迷，但聯儲局「放鴿」，語調趨向放寬幣策，惠及美股首季出現反彈，惟之後隨着美國上調中國進口商品關稅而「洩氣」。聯儲局7月底減息，為十年來首次，但美國又威脅向中國進口商品加關稅，再次打斷大市升勢。踏入第四季，憧憬中美貿易關係改善，美股又發力，三大指數迭創新高。

事實上，聯儲局2019年累計減息三次，合共0.75厘，到10月底雖暗示減息行動暫告一段落，但部分市場人士仍預料減息周期未完。當中法興估計當局2020年3月恢復減息，料7月時聯邦基金利率將較現時減多一厘。

不僅如此，美國資金市場於9月中出現緊縮，聯儲局遂主力買入短期國庫票據，導致資產負債表擴張，儘管當局強調此舉與之前的量化寬鬆不同，但有心或無意地成為金融市場助燃器。

全球多家央行2019年亦紛紛放水，當中歐洲央行於9月減息，為2016年3月以來首次，並重啟量寬，於11月起買債。澳洲和新西蘭央行2019年各減息共0.75厘，南韓、印尼、印度和菲律賓等新興市場央行亦以不同力度減息。

儘管2009年3月展開的美股牛市已持續超過十年，但不少市場人士認為牛市未完，特別是美國消費開支仍然強勁，有助支持經濟增長。不過，全球經濟增長放慢，以及貿易政策不明朗持續下，許多分析員相信美股2020年升幅將顯著放緩。

目前看得最牛的是Oppenheimer資產管理，給予標指2020年目標3,500點，即較上周五收市升多8%，認為中美貿易談判等議題的進展，將支持大市2020年進一步上升。瑞信預期標指2020年底將升至3,425點，理據包括企業繼續大手回購股份，以及企業盈利加速增長。

高盛亦預料，在寬鬆金融環境和強勁的消費市道下，全球經濟2020年溫和復甦，儘管對潛在經濟復甦的預期已反映在強勁的股市反彈浪中，該行仍預期標指2020年底前攀上3,400點。

RBC資本市場預期，2020年底標指會漲至3,350點，但提醒，由於股市估值擴張及基金經理變得狂熱，投資者應注意大市2019年底前或2020年首季會出現回調。

富國股票策略主管亦預期，由於聯儲局資產負債表可能停止擴張，標指可能於2020年上半年出現10%的調整，但最終會見底回升，2020年底料升至3,388點。

反之，摩根士丹利和瑞銀的分析員看得較淡，不約而同給予標指2020年底目標3,000點，即較上周五收市跌7.4%。大摩首席美股策略員威爾遜指出，經濟增長受控和企業邊際利潤受壓下，標指成分企業2020年每股盈利料橫行，而且貿易緊張關係帶來的不明朗以及美國總統大選將增添市場風險。

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