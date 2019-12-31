東方日報B2：19新股年終大混戰 共集資逾86億
2019年12月31日 00:30
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貴州銀行及寶龍商業同日上市。
新股旺場持續至年底，周二(31日)有兩隻新股首掛，另外至少有十九隻新股撞期招股。以招股價上限計，合共集資逾86億元。有投資銀行人士指，新股趕尾班車屬正常現象，只是今年趕上市情況比過往更熱，甚至出現有承銷商「接唔切單」，但相信今輪以中小型新股為主，故不會出現資金緊張情況。
除了八隻於周一(30日)起招股及三隻已在上周開始招股的公司外，周二再有八隻新股加入戰團，當中以中國房地產商滙景控股(09968)集資額最大。
該公司將於1月9日截止認購，每股招股價介乎1.93至2.39元，發售約7.88億股新股，集資最多18.84億元，入場費約4,828.17元，預期1月16日首掛。
至於同於1月9日截止認購的艾德韋宣(09919)，每股招股價介乎1.71至2.34元，入場費4,727.16元，預期1月16日掛牌。是次發售2億股新股，集資最多4.68億元。
艾德韋宣為營銷解決方案商，過去三年毛利率呈下跌趨勢，由2016年的37.4%，跌至2018年的25.2%，但到今年上半年上升至32.1%。
該公司主席兼行政總裁劉錦耀表示，過去毛利率下跌是因為公司涉足毛利率較低的汽車營銷業務，今年上半年的毛利率已明顯回升，並已達到健康水平。
劉氏提到，過去兩年為環法單車賽及西班牙甲組足球聯賽知識產權(IP)的投入期，而有關的毛利率已於今年上半年反彈至五成以上，對維持毛利及利潤有信心。
值得留意的是，上市前投資者紅杉資本於今年9月退出公司。劉錦耀解釋，對方於2014年入股公司，而一般基金投資期為五年，在期內對於認為已得到合理回報，故公司向其回購相關股份，強調並非投資者對其沒有信心。
寶龍商業是次上市引入4名基礎投資者，包括安踏(02020)副主席丁世家、永輝超市(601933.SH)、恒安國際(01044)副主席兼行政總裁許連捷及基金Orchid China Master Fund。董事會主席兼總裁許華芳指出，旗下商場有超過一半的超級市場是永輝，而安踏及其他投資者為公司的主要客戶，有信心保持合作關係。
至於中國地方商業銀行貴州銀行(06199)收報2.3元，較招股價2.48元跌7.26%，一手帳蝕180元。
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