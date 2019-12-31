東方日報B2：19新股年終大混戰　共集資逾86億

新股旺場持續至年底，周二(31日)有兩隻新股首掛，另外至少有十九隻新股撞期招股。以招股價上限計，合共集資逾86億元。有投資銀行人士指，新股趕尾班車屬正常現象，只是今年趕上市情況比過往更熱，甚至出現有承銷商「接唔切單」，但相信今輪以中小型新股為主，故不會出現資金緊張情況。

該公司將於1月9日截止認購，每股招股價介乎1.93至2.39元，發售約7.88億股新股，集資最多18.84億元，入場費約4,828.17元，預期1月16日首掛。

艾德韋宣為營銷解決方案商，過去三年毛利率呈下跌趨勢，由2016年的37.4%，跌至2018年的25.2%，但到今年上半年上升至32.1%。

該公司主席兼行政總裁劉錦耀表示，過去毛利率下跌是因為公司涉足毛利率較低的汽車營銷業務，今年上半年的毛利率已明顯回升，並已達到健康水平。

劉氏提到，過去兩年為環法單車賽及西班牙甲組足球聯賽知識產權(IP)的投入期，而有關的毛利率已於今年上半年反彈至五成以上，對維持毛利及利潤有信心。

值得留意的是，上市前投資者紅杉資本於今年9月退出公司。劉錦耀解釋，對方於2014年入股公司，而一般基金投資期為五年，在期內對於認為已得到合理回報，故公司向其回購相關股份，強調並非投資者對其沒有信心。

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