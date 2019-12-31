【專家視野】林嘉麒：港股仍有勢　短線睇29000

踏入2019年最後一個交易日，回顧一下，港股可說是先甜後苦。4月早已見全年高位30,280點，及後5月內已回調跌穿27,000點。6月本以為中美可簽署貿易協議，恒指迅即重上29,000點，奈何行程突取消，加上香港本地示威活動升級，影響投資者情緒，更見資金外流，恒指又挫至24,899點的低位。其後，中美消息時壞時好，影響恒指表現一直反覆。

香港股市每隔約十年就會出現一次大型股災，2000年科網股泡沫爆破、九一一恐怖襲擊，恒指跌幅達54.71%。2010年安全度過，但2011年美國債務上限危機及歐洲主權債務危機，恒指跌幅達35.29%。更甚是，自2008年金融海嘯後，每隔約3至4年就會出現一次股災，就是大病過後的後遺症一樣，久久未能完全康復，指的是港股，美股則早已無恙。

恒指12月升幅由美元轉弱開始，由於投資風險胃納上升，美股持續創新高，資金亦遂漸由債市流出。恒指在12月前，全年根本上沒有升幅，只是打個和，大落後於區內股市，故引發大戶在年尾前肯到港走一轉。事實上，眾多不明朗因素仍困擾港股，如中美貿易關係、本地局勢動盪等，相信只要一個壞消息，港股資金又會雞飛狗走。

香港是對外形經濟體，資金自由進出，根本上是沒有限制，可以說來就來，說走就走，不留痕迹。作為散戶，惟有留意大戶蹤影。投資市場一直靠多個資金指標作為投資關鍵，如港匯走勢、銀行同業拆息等，近年香港與內地資金連繫更緊密，我們會留意港股通買賣流向，人民幣走勢等。

有錢就有勢，這是股市定律。就算大市或個股基本因素有多好，吸引不了投資者，也是無可奈何。2019年充斥着眾多不明朗因素，欲離不開政治層面，政局穩定性是投資者一直以來最重視一環。無論中美貿易、香港的社會衝突、華為事件等，涉及政治層面的事，投資者或會認為投資了的資金沒有得到保障，何況天大地大，投資選擇眾多，他們也不需去冒險。12月肯來港玩一轉，也是來自於中美快將在1月簽下第一階段協議有關。

當然，這一年的中美貿談變數多，我們也不可排除1月能如預期簽署協議，到時派對就會完結。人生得意須盡歡，投資也一樣，莫使金錢空對月，既然現時港匯仍強，恒指在28,400點水平有回吐壓力是意料中事，若短線企於該位置，走上29,000點就非常容易。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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