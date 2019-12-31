【宏觀分析】陳蓓敏：內地幣策料續適度寬鬆
2019年12月31日 00:36
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中日韓三大巨頭上周在北京出席會議。從南韓總統文在寅用詞和表態上，可見誠意開拓中韓雙方關係。另邊廂，美國也不甘示弱，美國總統特朗普積極安排拉攏美國國務卿、日本外相、南韓外長在三藩市舉行會談。美方以若北韓發射洲際導彈，美日韓可迅速一起採取行動抗敵。在全球經濟不穩定下，相信日韓取態皆希望以和為貴。而在2019年，美股三大指數平均累升逾三成。
面對新一年經濟不確定性因素，人民銀行正式發布2020年3月起，內地貸款全面改以掛鈎貸款市場報價利率(LPR)為定價基準加點形成。市場估計在LPR下行走勢下，有助降低營商成本利息壓力。這顯示中國對未來貨幣政策維持適度寬鬆。國家統計局公布中國首十一個月，社會消費品零售總額約37.2萬億元人民幣，按年增長8%。消費對經長增長的貢獻逾60%，已是連續6年成最大經濟推動力。
此外，阿里巴巴(09988)上市至今已累升近14%。聖誕假後，主席兼首席執行官張勇指，阿里北京總部將投資64億元人民幣，項目2024年竣工。可見管理層對集團未來無論軟件和硬件上成長空間皆有信心。作為電商龍頭，阿里不但於光棍節錄優異成績，估計在12月和2020年1月皆受惠消費旺季。雖受制於同股不同權架構，投資者仍憧憬未來染藍機會。建議低吸作中、長線策略。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082，其客戶持有阿里巴巴)
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