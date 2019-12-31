【專家點評】歐宸銘：受累大環境　港市欠動力

自從中美雙方於12月中宣布達成第一階段貿易協議後，環球股市節節上升，美股屢創新高，恒指更由兩萬七千點起步並突破兩萬八關，似乎一口氣將所有利淡消息一掃而空。

恒指2019年走勢以過山車去形容可謂貼切不過，1月2日恒指收報25,130點，全年高位為4月所錄的30,280點，低位則為1月3日所錄的24,896點。第一季中美貿談正面，大市風平浪靜，投資景氣較2018年佳，恒指走勢一時無兩。

第二季度，社會充斥着動盪，投資者戒心略增，加上中美貿談再度膠着，跌幅由甚。第三季度，社會政局不穩，零售數據、經濟數據皆走下之時，恒指一落千丈，更於8月創全年第二低位24,899點。末季，中美達成首階段協議，兩國更有意展開次階段協議，聯儲局調節息率步伐符市場預期。再者，內地個人消費力保持強勢，在種種利好因素下，恒指一洗頹風，於末季迎來一次華麗轉身。

縱然第三、四季大部分時間於250天線下游走，但不論向上走的動能以及密集成交區，都展現一浪高於一浪的走勢。直到12月下旬，恒指終再度突破250天線，站於28,300點之上。參考2018年自中美貿談2月開打以來，恒指拾級而下，大部分投資者皆損手離場。2019年恒指走勢可謂中規中矩，投資者有機會獲利，而香港市場在目前社會氛圍下仍可屹立不倒，實屬難能可貴。未來一年，我們預計香港市場將續受大環境牽連，餘波未了，估值依舊便宜，但其爆發力仍欠奉。

海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－