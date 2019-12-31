美股收市：道指跌183點　納指失守九千關

美股踏入2019年最後兩個交易日，市場出現獲利回吐盤，3大指數周一(30日)受壓。道指收報28,462點，跌183點或0.64%；標指收報3,221點，跌18點或0.58%；納指收報8,945點，跌60點或0.67%。

道明證券的高級美國利率策略師Gennadiy Goldberg表示，這種走勢可能也是「與全球主題融合的表現」，利率正在調整，以適應股市的樂觀情緒，因上周美股收市創歷史新高。

後市方面，儘管美股近日牛氣沖天，惟被譽為「華爾街最優秀的經濟預測師」、去年12月26日大升市後表明美股仍有望創新高、今年1月、5月、8月繼續唱好破頂，結果屢屢言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新質疑美股能否維持升勢，警告有機會出現10至20%的回調空間。

他認為，美股破頂的勢頭或會稍作喘息，因其估值倍數已回升至甚高水平，擔心有機會出現崩潰情況。他一直預測標指明年底將達至3,500點，目前則與該目標愈來愈近，速度比他預期的還要快。

個別公司方面，《星球大戰:天行者崛起》電影票房賣座，但迪士尼股價全日跌1.36%，收報143.77美元。

財經雜誌《巴隆氏》認為，波音公司雖然換上新舵手，但依然面對重重挑戰，相信股價在737 Max復飛前仍然受壓。波音股價收跌逾1%。

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