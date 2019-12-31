伊泰煤炭：兩附屬合併並改名為伊泰呼東

於本次合併前，伊泰呼准為公司擁有76.9917%權益的附屬，伊泰准東為公司擁有71.27%權益的附屬。合併完成後，伊泰准東將不再構成公司之附屬，公司將持有伊泰呼東72.66%的股權，伊泰呼東將構成公司附屬。

公司認為，是次合併有助於內部資源整合的需要，將以最大限度融合兩條鐵路各自的優勢，使其聯合發揮路網效應，有效盤活公司鐵路存量運力，最大限度的解決伊泰鐵路公司存在的貨源不足、流向單一、資金短缺等問題，進而從根本上解決鐵路公司未來或將面臨的生存及發展問題。

－－－－－－