伊泰煤炭：兩附屬合併並改名為伊泰呼東
2019年12月31日 07:08
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伊泰煤炭(03948)公布，旗下附屬伊泰呼准將吸收合併伊泰准東，而伊泰呼准將作為本次合併完成後的存續公司，變更公司名稱為伊泰呼東，並承繼伊泰准東的全部資產、負債、業績、人員及其他一切權利與義務，而伊泰准東將註銷其法人資格。
於本次合併前，伊泰呼准為公司擁有76.9917%權益的附屬，伊泰准東為公司擁有71.27%權益的附屬。合併完成後，伊泰准東將不再構成公司之附屬，公司將持有伊泰呼東72.66%的股權，伊泰呼東將構成公司附屬。
公司認為，是次合併有助於內部資源整合的需要，將以最大限度融合兩條鐵路各自的優勢，使其聯合發揮路網效應，有效盤活公司鐵路存量運力，最大限度的解決伊泰鐵路公司存在的貨源不足、流向單一、資金短缺等問題，進而從根本上解決鐵路公司未來或將面臨的生存及發展問題。
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