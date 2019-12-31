【專家點評】邵志堯：Fintech中的ABCD…

筆者從前在幼稚園學英語的時候，ABC是由「A for apple，B for boy」學起，十年前便進化至「A for astronaut， B for barbarian ，C for chimpanzee」。今天幼稚園學生若果不知道，「A for AI Artificial Intelligence人工智能，B for Blockchain區塊鏈，C for cloud calculation雲端計算，D for big Data大數據」，便會輸在起跑線。這是近幾年非常火熱的金融科技Fintech的核心，未來也將會以此繼續以光速進行革新，地球也比從前轉得快，為了使讀者更了解何謂金融科技，筆者將會逐一介紹。

今天由AI人工智能開始，人工智能始於上世紀80年代，當時分了兩大陣營，一個是以規則(Rule based)為主導，另一個則以神經網絡(Neural network)作核心，兩者從字面上很難理解，但說白了一個是死讀書，而另一個是教它怎樣思考。

規則主導即教它A便會是B，舉例說一個圓面在頂上加兩個三角便教它這是貓，但有類似特徵便會容易出錯，因為世界上有很多不同種類，摺耳貓便辨認不了，而神經網絡為核心則教它怎樣思考，Learn how to learn學習怎樣學習，這也是哈佛大學的教育宗旨，電腦審視大量貓的圖片，從而得知貓的特徵，從而判斷出那一隻是貓。早些年Alpha Go便是從大量實戰去學國際象棋和圍棋，便把世界棋壇大師殺得片甲不留。

當今能夠運用得最好的是美國和中國，過去在發明的年代，美國盡佔優勢，但到了今天要落凡間到落地使用的層面，中國比美國更有優勢，因為今天已是實幹的年代和數據的年代，中國從前以抄襲外國技術為主，但今天已比它超前，原因是開發人員比硅谷的勤力十倍，產品更落地和人性化，要不然就被市場淘汰。

另外，中國手機實名登記和人口眾多，精準的大數據便由然而生，令到出錯概率低和成本大降，方便開發者人工智能編製程式，這便是今天中國優勝之處，未來也會憑此創造出一個良性循環，令到贏家全勝的情形出現在國家之中，國家也會應80/20法則，雄霸世界便只有能善用AI的中國和美國，其他國家只會比下去，窮的國家只會更窮，馬太效應(凡是多的，還要給他)將再次出現。

江西財經大學客座教授及香港測量師 邵志堯

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