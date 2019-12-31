綠科科技及4董事被主要股東控告

根據該令狀，原告人指稱(其中包括)並無就公司於12月24日就批准擬收購Yu Jin Investment的10%之已發行股本及委任董事所舉行的董事會會議給予合理通知以批准，及該董事會會議未獲有效召開；被告董事於該董事會會議上提出和或通過批准擬收購事項和委任董事的決議時，是出於不正當目的和或違反其受信責任的行為。

原告人要求該等決議無效或須予作廢的宣告；股份轉讓協議無效或已被撤銷的宣告或股份轉讓協議作廢的命令；禁止公司(無論是透過其本身，其董事、人員、僱員、傭工或代理人或任何上述人士或其他人)無論代表其本身或代表任何被告或以其他方式進行以下任何行為的命令：

1、採取任何步驟(無論直接或間接)，以根據股份轉讓協議履行、繼續進行及或實施擬收購事項或擬向賣方或其他方作出的股份配發或發行，及或作出任何與此有關的其他行爲，或以其他方式影響公司的股本；

2、採取任何步驟以行動、履行或以其他方式依賴該等決議或Sumiya Altantuya、金曄和段志達的任何指令、投票或指示。

此外，原告人亦提出了各方傳票，以申請針對公司的禁制令，並在對傳票作出實質性裁定之前，申請針對公司的臨時禁制令，直到進行審判或進一步命令(或如作出臨時禁制令，直至傳票的實質性裁定)為止，以禁止公司(無論是透過其本身、其董事、人員、僱員、傭工或代理人或任何上述人士或其他人)，無論代表其本身或代表任何被告進行任何禁止行為。

公司(古潤金的替任董事許進勝對此持異議)及被告董事強烈否認原告人的上述指控。公司目前正在就上述法律行動尋求法律意見，並將對此採取適當行動。公司將在適當時候通過公告的方式通知公司的股東和潛在投資者任何進一步的重大發展。

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