【專家點評】中國銀河國際：金融IT系統升級帶動新需求

金融行業信息化需求的獨特性，使得金融行業客戶很難直接運用雲原生技術。恒生電子作為兼具技術與業務實力的金融IT廠商，阿里作為雲基礎設施龍頭公司，本次合作旨在整合阿里雲核心技術能力，以及恒生電子20多年來在金融行業的業務累積，協助金融機構實現IT基礎設施到雲端，核心技術互聯網化和應用數據化，構建數碼經濟時代，面向全社會的智能化基礎設施。我們認為，兩者強強聯合，有望加速推動金融行業全面「上雲」。

今次發布的NewCloud雲平台遵循雲原生思想，推出從底層架構到上層應用的技術平台方案，進一步推動核心系統上雲。在IaaS層，屏蔽了底層硬件的複雜性。在PaaS層，基於恒生的JRES3.0技術中台的平台解決方案，提供容器、微服務、分布、監控、日誌、API市場等雲基礎技術服務能力，並撮取金融業務模型，提供低代碼的高生產力應用開發平台。

因此，恒生NewCloud雲平台能夠有效地提高IT架構治理水平，降低成本，增添效益，助力金融機構更快地響應業務需求。進一步集成了阿里雲在IaaS領域的核心技術能力，為證券、基金、期貨等金融機構提供「IaaS」+「PaaS」一體化建設和維護服務，構建下一代數碼金融機礎架構。同時，統一研發和運行技術棧，促進IT業務模式轉變，從而實現整體投入成本降低和交付效率提高。

在這個過程中，恒生電子也提供諮詢、建設、操作維護、聯合實驗室等全方位服務，降低金融機構創新門檻。人民銀行早前印發的《金融科技發展規則》提供六大發展目標，標誌着金融信息化發展進入新的階段，公司作為金融科技產業龍頭，有望進一步提升發展。

從去年發布資管新規、理財新規、銀行理財子公司管理辦法，到今年MON產品指引、科創板、股票期權擴容等。我們認為，監管規刖的變化導致金融IT系統功能更新換代，為金融IT市場帶來了增量的需求，看好未來發展。

恒生電子2019年至2021年的每股盈利分別為1.05、1.37及1.75元人民幣，動態市盈率分別為77、59及46倍，考慮到行業景氣度提升，以及公司產品競爭力強勁，維持給予「推薦」評級。

中國銀河國際

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