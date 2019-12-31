【市前重點睇】美股三大指數收跌 金價高企
2019年12月31日 07:40
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●美匯指數跌至96.74，離岸人民幣(CNH)升上6.9846，港匯企7.7879，歐元升穿1.12關，英鎊高見1.3122。金價漲至1,515美元。布油報68.99美元，紐油見61.68美元。道指期貨窄幅上落。
●對華鷹派白宮國家貿易委員會主任納瓦羅表示，美國與中國的初步貿易協議已經「十拿九穩」，預計將在下周前後簽署。
●美股三大指數全線下跌，道指收報28,462點，跌183點或0.64%；標指收報3,221點，跌18點或0.58%；納指收報8,945點，跌60點或0.67%。 https://bit.ly/2SFbFqR
●美國11月商品貿易逆差632億美元，意外降至2016年以來最低水平。
●美國10年期國債孳息率升0.35點子，報1.8788厘。
●港股ADR指數收報28,152點，跌167點或0.59%。
●即月恒生指數夜期收報28,309點，跌117點，低水10點，成交15,934張。
●紐約期金收報每安士1,518.6美元，升50美仙或0.01%，連升5日，並創近3個月新高。
●紐約期油收報每桶61.68美元，跌4美仙或0.06%；布蘭特期油收報每桶68.44美元，升28美仙或0.41%。
●英國富時100指數收報7,587點，跌57點或0.76%；法國CAC指數收報5,982點，跌55點或0.91%；德國DAX指數收報13,249點，跌88點或0.66%。 https://bit.ly/2sqzIzo
●歐盟貿易專員：英國可能會放棄反對將英國脫歐過渡期延長至2020年以後。
●11月香港整體出口貨值按年跌1.4%，連跌13個月。
●中國創新投資向高院提訴訟，告《蘋果日報》等誹謗。 https://bit.ly/39k4N8i
●南岸集團預期繼續錄虧損。 https://bit.ly/355GNT6
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