開元酒店設兩間合資公司 拓酒店管理相關業務
2019年12月31日 07:51
東網電視更多新聞短片
開元酒店(01158)公布，已與浙江浙勤集團全資附屬浙勤西溪合資成立一家酒店管理公司，即浙勤開元。公司出資2,450萬元人民幣(將由內部資源撥付)，持有其49%股權，浙勤西溪出資2,550萬元人民幣，持有浙勤開元51%股權。
浙勤開元主要經營範圍為酒店管理，房屋租賃服務。浙勤集團為浙江省政府出資建立的大型國有獨資企業。公司認為，是次成立酒店管理合資公司，將積極推進公司與浙勤集團的合作，浙勤開元將投資改造及管理浙勤集團現有存量酒店資產，並共同拓展其他增量酒店資產，致力於培育打造推出浙勤開元共有酒店品牌，促進公司的酒店業務發展。
另外，公司已與杭州圓臻文化及上海圓咖合資成立一家管理公司，即杭州開巴開巴。公司出資255萬元人民幣(將由內部資源撥付)，持有開巴開巴51%股權，圓臻文化和上海圓咖分別出資170萬及75萬元人民幣，相應持有34%及15%股權。開巴開巴主要經營「開元盛世」商業空間以及非住宿類的酒店其他增值延展業務。
公司認為，合資成立開巴開巴，將以公司旗下酒店公共空間為載體，推動各方致力打造一流的市集空間品牌——「開元盛世」，運營推廣該獨立IP，並從新零售業務切入，擇機拓展至酒店其它增值業務。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。