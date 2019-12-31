開元酒店設兩間合資公司　拓酒店管理相關業務

浙勤開元主要經營範圍為酒店管理，房屋租賃服務。浙勤集團為浙江省政府出資建立的大型國有獨資企業。公司認為，是次成立酒店管理合資公司，將積極推進公司與浙勤集團的合作，浙勤開元將投資改造及管理浙勤集團現有存量酒店資產，並共同拓展其他增量酒店資產，致力於培育打造推出浙勤開元共有酒店品牌，促進公司的酒店業務發展。

另外，公司已與杭州圓臻文化及上海圓咖合資成立一家管理公司，即杭州開巴開巴。公司出資255萬元人民幣(將由內部資源撥付)，持有開巴開巴51%股權，圓臻文化和上海圓咖分別出資170萬及75萬元人民幣，相應持有34%及15%股權。開巴開巴主要經營「開元盛世」商業空間以及非住宿類的酒店其他增值延展業務。

公司認為，合資成立開巴開巴，將以公司旗下酒店公共空間為載體，推動各方致力打造一流的市集空間品牌——「開元盛世」，運營推廣該獨立IP，並從新零售業務切入，擇機拓展至酒店其它增值業務。

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