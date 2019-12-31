南韓全年通脹0.4%　創逾50年紀錄新低

受貿易戰帶來的不確定性和全球科技周期放緩打擊消費者需求，南韓2019年通脹0.4%，創自1966年有紀錄以來的最低水平。

單計12月，南韓的消費價格指數(CPI)按年上升0.7%，預期升0.6%，11月升0.2%。

南韓今年通脹目標低於2%，然而央行年內兩次減息亦無助於提振價格。受中美及日韓貿易戰夾擊下，南韓經濟及出口業大受打擊，繼今年7月南韓央行進行3年來首次減息後，10月再度宣布減息，把基準利率調低0.25厘，至1.25厘紀錄低位。

大韓銀行預計通脹將在2020年逐步回升至1%。在2020年的央行政策聲明中，由於來自需求方的通脹壓力可能會保持弱勢，因此央行承諾保持寬鬆的政策。

不過首爾渣打銀行經濟學家Park Chong-hoon早前曾稱，政府的政策一直努力在降低今年通脹，但一個更重要的因素可能是由於出口環境不好，以及電子產品下降周期導致需求下降，預期通脹可能不會在2020年回升。

經濟學家Justin Jimenez認為，通脹壓力緩解凸顯經濟疲軟，預期央行應會保持寬鬆的立場，但很難進一步降息。

分析指出，南韓的人口老化和潛在增長下降，是長期增加結構性通縮風險的兩個挑戰。

另外，經濟學家預期，南韓今年經濟增長1.9%，為10年以來最慢的增長速度。而基於出口下降，該國政府及央行都將增長預測下調至2%。

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