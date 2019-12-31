【股民熱話】2020年港股港樓會點走？

今日就係2019年除夕，港股僅半日市。老實講，今年香港發生的事，令香港人的節慶心情都打了折扣。不過，地球依然在轉，希望在明天，做好自己本分，是最好的防守，雨後總是天晴！筆者相信，香港經濟核心還是離不開金融，股市有波幅就有可為，樓市「內房化」也是跌不得。展望2020年港股會先升後跌，樓市則會先跌後升，點解？

先講港股，香港經濟第四季好大機會錄得負增長，全年都係會負增長，2020年上半年會繼續尋底，但正正由於預期上半年應該會出個短期底部，以股市行先經濟來推斷，明年上半年港股會繼續反覆向上，形成逆經濟景氣而行的景象。

事實上，觀外圍股市氣氛向好，以港股目前的估值，至少首季料可維持反覆向好格局。不過，畢竟如今並非雞犬皆升的大牛市，選股上亦要有策略，只能重點關注人氣板塊，如5G概念、科網、內房、券商板塊等，避開兩地銀行股。

預計明年上半年將重演今年上半年的股市走勢，在上半年見頂後回軟，而下半年則會面對較大波動，甚至全年計會跌凸收場，主要是下半年香港和美國的選舉效應逐步消失，而明年初各地經濟以減息放水挺經濟的效應將逐步遞減，下半年尤其是第四季全球經濟或再現重大危機，港股明年下半年反覆回落的機會大。

具體上，預計明年上半年港股有望反覆向30,000點關進發，而下半年則有機會回試24,000點水平支持，全年都有兩成波幅，大家要緊握扶手！

至於樓市，其實今年第四季二手樓市錄得不少劈價成交，新盤銷售亦未見突出，故料明年首季樓市會以反覆整固為主，但未有大跌之虞。到明年中有機會完成整固重新向上，皆因市場意識到未來兩年新供應未符預期，供需格局依舊嚴重失衡，加上股市上升帶來財富效應有利支持樓市。

此外，自今年港府放寬按保條款後，基本上已顯示香港樓市與內地樓市一樣，就是官方會千方百計不容樓市出亂子，以免影響金融系統穩定。明年港府更有機會「減辣」挺樓市，故對於樓市展望，不能被本地經濟景氣主導，必須重視供需格局及政策需求兩大因素。

整體而言，全球長期量寬對資產價格的扭曲，以及傳統經濟與新經濟處「換檔」期，皆改變了經濟與資本市場的關係和表現，而負利率趨勢下，更多資金在市場上尋找出路，將出現經濟差，資產價格反而愈要升的現象，亦沒有人能預料到極端扭曲下「物極必反」會何時才會「反」。選擇仍在場內，就只得順着資金走，多元化投資之餘，首重流通性。事關一個逆轉，修正開始，好可能來得十分之急。

東方產經專欄作者 帥哥

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