【外匯點評】中信銀行(國際)：歐元可望逐步回升

上周德國公布12月份企業信心指數回升至96.3，創6個月以來高位。同時，反映德國投資者信心的12月份ZEW經濟景氣指數更急升至10.73，亦創22個月以來高位。

儘管歐洲央行管委赫爾茨曼表示，英國脫歐或於明年年底引發新的擔憂，令歐洲央行將於明年上調利率至正值區域的機會減低，但投資者短期仍對歐洲經濟前景趨向樂觀，利好歐元重上至1.12美元水平，為10天以來高位。

中國表示中美雙方經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持密切溝通，市場憧憬經貿緊張局勢緩和，有助推動全球增長復甦，削弱對美元的避險需求。另外，美國11月耐用品訂單(按月)初值為-2.0%，跌幅遠超過預期的1.5%，美元指數回落至97.00。

美國股市上周以創紀錄新高結束，但本周三是元旦日，全球主要金融市場休息，令交投量將顯著減低。而市場焦點相信是周五的美國聯儲局上月議息紀錄，在12月11日的議息會上維持基準利率不變，並預期利率在一段時間內也不會有變，美元指數或維持窄幅上落。相反，投資者仍對歐洲經濟前景樂觀，市場憧憬歐元將逐步回升，後市可望上試1.14元。

中信銀行(國際)

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