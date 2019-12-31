天譽置業8.8億人民幣購珠海住宅地
2019年12月31日 08:41
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天譽置業(00059)公布，其間接全資附屬天譽巨榮以代價8.8億元人民幣(下同)，向鶴山地產收購珠海地產之全部股權及股東借款。
珠海地產主要在珠海從事房地產開發、商品房銷售，其主要資產為中國廣東省珠海市高欄港經濟區平沙新城的一幅住宅地塊，該地塊佔地面積約8萬平方米。
截至目前，珠海地產已將該地塊抵押給一家中國信託公司以獲取6.5億元貸款。用地性質為其他普通商品房用地，建築總面積為不超過22萬平方米，土地使用權有效期限為70年，即2018年1月2日至2088年1月1日。同時在該地塊上需配建2.2萬平方米建築面積作為人才住房和公共租賃住房，並無償移交當地政府所有。
收購事項完成後，公司計劃將該地塊開發為商品房住宅。
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