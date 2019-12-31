新股專輯：12隻新股同於除夕日招股
2019年12月31日 08:55
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新股熱潮持續至年末，除夕日(31日)再多12隻新股加入招股行列！
營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)將於2020年1月9日截止招股，每股招股價介乎1.71至2.34港元；發售2億股新股，集資最多4.68億元。一手2,000股，入場費4,727.16元，預期明年1月16日首掛。
內地房地產商滙景控股(09968)明年1月9日截止招股，招股價介乎1.93至2.39元，發售7.881億股新股，集資最多18.84億元。每手2,000股，入場費約4,828.17元，預期明年1月16日首掛。
中國上海民辦高等教育商上海建橋教育(01525)於明年1月9日截止招股，招股價介乎6.05至7.73元，發售1億股新股，集資最多7.73億元。每手500股，入場費約3,903.95元，預期明年1月16日首掛。
中國電子導覽服務供應商驢跡科技(01745)將於明年1月10日截止招股，招股價介乎1.5至2.12元，是次發售3.527億股股份，其中4,240萬股為舊股，集資最多7.47億元，其中8,988.8萬元為舊股套現。每手2,000股，入場費約4,282.73元，預期明年1月日17首掛。
紙製品製造及印刷商雋思集團(01412)於明年1月9日截止招股，招股價介乎1.05至1.45元，發售1.33億股新股，集資最多1.92億元。每手2,000股，入場費約2,929.22元，預期明年1月16日首掛。
新加坡清潔服務供應商Hygieia(01650)將於明年1月8日截止招股，招股價介乎0.25至0.3元，發售5億股新股，集資最多1.5億元。每手8,000股，入場費約2,424.18元，預期明年1月15日首掛。
綜合服務市場的應用化學中間體供應商GHW International(09933)於明年1月10日截止招股，招股價介乎0.51至0.65元，發售2.5股新股，集資最多1.625億元。每手4,000股，入場費約2,626.2元，預期明年1月21日首掛。
中關村科技(01601)將於明年1月14日截止招股，招股價介乎1.52至1.72元，發售3.33334億股H股，集資最多5.73億元。每手2,000股，入場費約3,474.66元，預期明年1月21日首掛。
中國建築裝飾服務供應商文業集團(01802)將於明年1月6日截止認購，招股價介乎1.06至1.37元，發售1.485億股，集資最多2億元。每手2,000股，入場費約2,767.61元，預期明年1月14日首掛。
香港外牆工程承判商華和控股(09938)將於明年1月7日截止認購，招股價介乎0.5至0.54元，發售2.5億股，集資最多1.35億元。每手5,000股，入場費約2,727.21元，預期明年1月17日首掛。
中國宏光(08646)將於明年1月6日截止認購，招股價介乎0.77至0.89元，發售7,500萬股，集資最多6,675萬元。每手3,000股，入場費約2,696.91元，預期明年1月13日首掛。
中國架空活動地板產品及服務製造及提供商佳辰控股(01937)將於明年1月9日截止認購，招股價介乎0.53至0.6元，發售2.5億股新股，集資最多1.5億元。每手5,000股，入場費約3,030.23元，預期明年1月17日首掛。
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