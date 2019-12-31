中國12月製造業PMI報50.2　高於預期

中國統計局公布，12月份製造業採購經理指數(PMI)為50.2，連續兩個月處於盛衰分界線之上；按月持平，預期為50.1。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，12月製造業PM表明生產繼續加快，需求保持擴張；進出口狀況改善，國外訂單明顯增長，原材料進口繼續回暖；供需狀況有所改善，價格指數雙雙回升；轉型升級持續推進，新興產業增勢良好。

受傳統節假日臨近等因素影響，製造業供需兩端較為活躍。生產指數為53.2，按月上升0.6個百分點。在調查的21個行業中，有15個行業生產指數位於擴張區間，其中食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾、醫藥、汽車、電氣機械器材、電腦通訊設備等製造業生產指數位於55以上較高景氣區間。

新訂單指數為51.2，按月微落0.1個百分點，已連續兩個月高於盛衰分界線。為滿足生產需要，企業採購意願增強，採購量指數為51.3，按月上升0.3個百分點。

原材料進口繼續回暖。新出口訂單指數為50.3，按月高1.5個百分點，自2018年6月以來首次升至擴張區間；進口指數為49.9，按月上升0.1個百分點，連續兩個月回升。

主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為51.8和49.2，分別按月回升2.8和1.9個百分點，為3個月以來高位，其中主要原材料購進價格指數升至擴張區間。從行業情況看，有色金屬冶煉及壓延加工、造紙印刷等行業價格指數均在54以上。

從重點行業看，高技術製造業、裝備製造業和消費品行業PMI為52.8、51.3和51.4，分別高於製造業總體2.6、1.1和1.2個百分點，連續3個月位於擴張區間，且景氣水平連續上升；高耗能行業PMI為48.6，按月、按年分別下降0.5和0.3個百分點。

至於非製造業PMI為53.5，按月回落0.9個百分點，預期為54.2。綜合PMI為53.4，按月小幅回落0.3個百分點，但仍高於年均值0.3個百分點，顯示中國企業生產經營活動總體保持平穩擴張態勢。

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