【專家點評】古勝：市況料偏靜 揀股揸過年
2019年12月31日 09:00
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港股12月期指結算企在28,300點樓上，算係一個Good ending。今日除夕港股得半日市，相信市況會較淡靜，但目測唔少人都有信心持貨過假期，展望1月市況可以繼續保持向好。
中資股有兩個板塊表現較凸出。其一為原材料股，在內地將加大推動基建投資穩經濟下，資金流入炒作。重慶鋼鐵(01053)急升16%、馬鞍山鋼鐵(00323)及鞍鋼(00347)分別升3至4%；洛陽玻璃(01108)升22%。受惠傳統旺季，產品價格上升，水泥股做好，山水水泥(00691)、中國建材(03323)、西部水泥(02233)、華潤水泥(01313)及海螺水泥(00914)均告高收。看來落後中資板塊輪流炒落後，下一個可以留意的板塊係鐵路股。
友邦及金軟不妨博
此外，中資券商股亦起動，中信証券(06030)及海通證券(06837)分別升7%及4%，光大控股(00165)及中金公司(03908)同升逾4%。事緣內地新修訂的證券法將於明年3月實行，當中明確全面推行註冊制，取消發行審核委員會制度，另嚴禁從事證券及相關行業人士買賣股票，並加大對內幕交易等違規行為的處罰等。這些都是要吸引外資入場的先決條件，實行起來亦必然有難度，尤其是如何平衡國企固有利益及外資的利益，將會是一大挑戰。不過，若然今次改革成功實施，將會是中國證券市場長期發展的一個里程碑。
唔想冇貨喺手過年，可以睇睇兩隻個股，第一隻友邦保險(01299)，主要押注其內地業務發展，相信其股價在80至82元水平整固過後，有力挑戰90元關，小注一試，回吐宜守78元。至於另一隻就係金山軟件(03888)，股價已連升多日，交投活躍，呢浪或上試阻力位22元水平才會掉頭，回吐守20元關有得諗。
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