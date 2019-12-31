新股專輯：赤子城曾飆1.3倍 台州市水務守招股價

今日(31日)除夕，港股僅得半日市；有兩隻新股趕上今年「尾班車」首掛。

該股香港公開發售錄得超額認購1,440.83倍，一手2,000股中籤率僅2%，最少認購300手(即60萬股)始穩獲一手，淨籌1.757億元。

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