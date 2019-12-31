新股專輯：赤子城曾飆1.3倍 台州市水務守招股價
2019年12月31日 09:41
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今日(31日)除夕，港股僅得半日市；有兩隻新股趕上今年「尾班車」首掛。
其中「超購王」赤子城科技(09911)開市報3.02港元，已較招股價1.68元高出79.7%，其後再衝上3.87元暫時高位，升幅達1.3倍，最新仍報3.39元，暫時成交近6億元。
該股香港公開發售錄得超額認購1,440.83倍，一手2,000股中籤率僅2%，最少認購300手(即60萬股)始穩獲一手，淨籌1.757億元。
至於另一隻新股，中國台州市供水服務商台州市水務(01542)開市報4.22元，與招股價持平，之後一度升1.4%至4.28元高位後，最新企4.22元；暫時成交逾700萬元。
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