【瑞銀推介】騰訊CALL輪牛證精選

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：11月時曾提及過騰訊控股當時處於由4月延伸的下跌三角型末端，股價待變在即，若突破其中一邊或出現單邊行情。

認購證15173，行使價393.2元，2020年4月到期，有效槓桿約9.9倍。

牛證67051，收回價371元，2020年4月到期，有效槓桿約22倍。

若認為騰訊已累積龐大升幅，以指數重磅股計，中國平安理論上有追落後的空間。事實上，該股過去幾個季度的業績對辦，而A股表現亦非常強勁，偏偏該股仍守制於95元而暫未突破。

該股自5月起低見過82.1元，其後至今低位呈一浪高於一浪；而7月初曾抽升至98元高位後，7月至今高位呈一浪低於一浪的走勢。自5月至今半年已形成一個大型的三角形走勢，波幅不斷收窄中，目前基本上已行至三角形的末端。投資者可留意平保若突破其中一邊，會否如騰訊般出現一段大型的單邊走勢。

觀乎恒指及A股的表現，平保或有機會向上突破追落後。如果用輪證去部署，應該先以長年期證或牛證以減少或避免持倉待突破時的時間值損耗，待確認突破及趨勢後才轉用高槓桿的短期CALL輪。

長期CALL或牛證精選：

平保短期、高槓桿CALL輪：

若向下突破，平保淡倉選擇：

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