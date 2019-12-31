【專家點評】陳正犖：2020年環球股票仍看高一線

過去一年，中美貿易戰、環球經濟衰退風險、英國脫歐僵局等等不明朗因素眾多，但環球股市仍上升了大約25%。債券孳息率今年大部分時間都下跌的情況下，環球債券回報亦介乎6至15%。

雖然貿易問題重新升溫的風險仍然存在，我們預計中國和美國將努力避免情況再次惡化。隨着聯儲局在內的主要央行立場趨向寬鬆，相信謹慎的寬鬆政策仍會繼續。

展望2020年，我們認為環球製造業將逐步回穩，預測環球經濟增長有2.7%。周期性行業利潤將反彈，環球股票每股盈利增長預測達7%。如果貿易摩擦進一步緩和，盈利增長有機會較預期更好。MSCI環球股票指數市盈率18倍，略高於其長期中位數17倍，估值似乎不特別吸引，但與固定收益工具相比，股票仍然具有較高價值。環球股票平均股息率2.5厘，而環球債券平均收益率僅0.6厘，尤其是在所有主要的成熟市場當中，股票收益率都高於債券。

我們建議投資者在資產組合中，對環球股票持偏高比重，未來12個月，預期回報率介乎6至8%，可特別留意高質素，股息持續增長的股份。但同時要小心美國總統大選可能會引起市場對潛在負面政策的關注。

環球債券方面，2019年表現強勁，孳息率跌至接近紀錄低位，全球約12萬億美元債券孳息率跌至負數，但我們相信仍能尋找到機遇，例如孳息率仍屬正數的美國投資級別企業債券及新興市場債券。考慮到政治摩擦，多元化資產配置繼續重要，除了仍要適當配置債券增加防禦能力，我們維持建議大家可以在組合當中加入黃金，以對沖風險。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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