差估署：11月港島區細單位售價漲5%跑贏

差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，11月份兩類面積單位樓價同樣向上。當中實用面積1,075方呎及以下中小型售價指數報386.7點，較10月上升約1.76%。今年首11個月則漲約6.85%。

至於實用面積1,075方呎以上大型住宅單指數報322.6點，按月亦漲約1.1%。今年首11個月累積上升約4.3%。

此外，11月各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價走勢各異，當中港島及新界區上升，而九龍區則下跌。

港島區平均每方呎售價約17,604元，按月明顯上漲約5.06%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約756萬元。

新界細單位平均每方呎售價約13,979元，較10月份上升約2.51%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約601萬。

九龍區同類單位平均呎價約14,588元，按月跌約1.15%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約627萬元。

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