港股格局：陳炳強指兩萬八為重要支持
2019年12月31日 10:57
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，恒生指數近日成功突破並企穩兩萬八阻力，但臨近年尾收爐意味濃，投資者選擇先行獲利，隔晚歐美股市亦見下跌。他認為此現象實屬正常，暫未見股市有較大的回落空間，畢竟美國經濟數據尚算可以，中美亦有機會短期內簽署首階段貿易協議，同時市場憧憬內地推出刺激經濟措施，預期對恒指有較大支持。不過，短時間向上衝的動力欠奉，若未能守穩兩萬八支持，或會重返26,000至28,000點橫行區間，但如守穩兩萬八關口，下一阻力在29,000點，再一站則睇30,000點。
內地日前通過新修訂《證券法》，鋪路全面註冊制，增強市場信心，刺激中資券商股炒起。陳認為內地上市機制改革，有機會增加上市數量及金額，對券商股有利，認為板塊回吐過後仍有上升動力。其中中信証券(06030)急升後料有調整，不妨以17元作為止蝕先下第一注，再逐步將止蝕位上移。
另外，陳炳強又指，美圖公司(01357)發盈喜，預期第四季賺逾1,500萬元人民幣，期內毛利及毛利率按年大幅增長，經營情況似乎有明顯改善，料可刺激股價向上。他認為現階段可跟炒，其市盈率仍處偏低水平，可以1.55元作為止蝕位，跌穿該水平離場，初步阻力則在1.9元。
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