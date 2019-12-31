港股格局：陳炳強指兩萬八為重要支持

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，恒生指數近日成功突破並企穩兩萬八阻力，但臨近年尾收爐意味濃，投資者選擇先行獲利，隔晚歐美股市亦見下跌。他認為此現象實屬正常，暫未見股市有較大的回落空間，畢竟美國經濟數據尚算可以，中美亦有機會短期內簽署首階段貿易協議，同時市場憧憬內地推出刺激經濟措施，預期對恒指有較大支持。不過，短時間向上衝的動力欠奉，若未能守穩兩萬八支持，或會重返26,000至28,000點橫行區間，但如守穩兩萬八關口，下一阻力在29,000點，再一站則睇30,000點。

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