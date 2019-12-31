【高盛推介】資金持續部署小米 留意熱門條款購證
2019年12月31日 11:04
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(中新社圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：小米集團周二(31日)早段逆市上升。該股近日於高位徘徊，資金持續流入相關認購證作部署，過去4個交易日都見資金流入，合共有約650萬港元流入。
另外，北水持續透過港股通(滬)買入小米股份，過去5個交易日均見淨買入，周一(30日)有約1.1億元淨買入，是當日第三大資金淨買入的股份。
現時市場上成交最活躍的小米認購證都是行使價11元附近、約3個月期的中期貼價證，是合適市況的選擇，投資者如看好可留意當中槓桿較高、街貨較低的小米購證(15943)，行使價11.02元，2020年3月26日到期，實際槓桿8.2倍。
價外高敏感度的選擇則可留意小米購證(16413)，行使價12元，2020年9月30日到期，實際槓桿4.6倍。
牛證則可留意高槓桿小米牛證(66923)，收回價9.88元，行使價9.48元，換股比率10，槓桿比率7.7倍，三大高槓桿的小米牛證之一。
相反，投資者如看淡小米，則可留意高槓桿沽證(15066)，行使價9.17元，2020年8月14日到期，實際槓桿5.6倍，行使價9至10.8元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
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