新股專輯：赤子城自有產品累積近8億用戶　看好新興市場

劉春河稱海外市場仍有很大發展空間。

赤子城董事長、首席執行官兼創始人劉春河稱，自有產品累積近8億用戶，現時公司在200多個國家及地區已有業務，包括歐洲及東南亞等；未來將繼續與Facebook等合作。

他表示，海外市場仍有很大發展空間，特別看好新興市場，如印尼及非洲等，拓展時會考慮當地市場規模及發展潛力等因素。

對於公司引入火幣集團創辦人為其中一名基礎投資者，劉指將探討與對方建立合作關係，期望透過區塊鏈技術，與公司全球化流量平台作技術融合。

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