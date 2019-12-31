新股專輯：赤子城自有產品累積近8億用戶 看好新興市場
2019年12月31日 11:04
東網電視更多新聞短片
劉春河稱海外市場仍有很大發展空間。
新股熱潮持續至年終，於除夕日有兩隻新股首日掛牌。以超購1,440.83倍膺今年新股超購王的赤子城(09911)開市報3.02港元，較招股價1.68元升79.86%，其後更一度升1.3倍，高見3.87元。
赤子城董事長、首席執行官兼創始人劉春河稱，自有產品累積近8億用戶，現時公司在200多個國家及地區已有業務，包括歐洲及東南亞等；未來將繼續與Facebook等合作。
他表示，海外市場仍有很大發展空間，特別看好新興市場，如印尼及非洲等，拓展時會考慮當地市場規模及發展潛力等因素。
對於公司引入火幣集團創辦人為其中一名基礎投資者，劉指將探討與對方建立合作關係，期望透過區塊鏈技術，與公司全球化流量平台作技術融合。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。