華為今年收入增18%　料明年為「艱難的一年」

中國電訊設備及手機巨企華為公布，今年收入可能增加18%至8,500億元人民幣，低於公司早前的預期，因集團被美國列入貿易黑名單而限制增長，並破壞其採購關鍵零件的能力。

該公司未有披露第四季數據。不過，外電根據公司此前的聲明計算，截至周二(31日)當季收入增至2,392億元人民幣，按年增長3.9%，低於第三季的27%。

華為輪值董事長徐直軍預期，2020年將是「艱難的一年」，公司增長速度可能達不到今年上半年的水平，「我們將長期在美國對領先科技打壓的逆境中求生存、謀發展。」

徐氏續稱，公司今年智能手機發貨量達2.4億部，按年增加20%。惟公司銷售的智能手機大多是在美國禁令頒布發布。

展望明年，他指公司將全力打造移動服務生態系統，包含雲儲存服務與一個應用程序庫，是公司智能終端海外銷售的必要條件。

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