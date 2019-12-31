港元拆息︰隔夜息飆至4.56厘 為年內新高
2019年12月31日 11:21
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今日(31日)除夕，港元拆息趨升。香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至4.56厘，結束兩連跌，且創年內新高；1星期續跌至3.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.66厘；3個月期跌至2.42厘。
31/12/2019
隔夜 4.56226厘
1星期 3.12929厘
2星期 2.90607厘
1個月 2.66613厘
2個月 2.43732厘
3個月 2.42786厘
6個月 2.42571厘
12個月 2.43274厘
30/12/2019
隔夜 2.74357厘
1星期 3.65667厘
2星期 3.09607厘
1個月 2.70750厘
2個月 2.44875厘
3個月 2.43304厘
6個月 2.42441厘
12個月 2.43202厘
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