港元拆息︰隔夜息飆至4.56厘　為年內新高

今日(31日)除夕，港元拆息趨升。香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至4.56厘，結束兩連跌，且創年內新高；1星期續跌至3.12厘；與樓按相關的1個月回落至2.66厘；3個月期跌至2.42厘。

31/12/2019

隔夜 4.56226厘

1星期 3.12929厘

2星期 2.90607厘

1個月 2.66613厘

2個月 2.43732厘

3個月 2.42786厘

6個月 2.42571厘

12個月 2.43274厘

30/12/2019

隔夜 2.74357厘

1星期 3.65667厘

2星期 3.09607厘

1個月 2.70750厘

2個月 2.44875厘

3個月 2.43304厘

6個月 2.42441厘

12個月 2.43202厘

－－－－－－