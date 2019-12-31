【高盛推介】騰訊見資金吸納 輪證剖析
2019年12月31日 11:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股從月初330港元附近開始上升，上周高見385.4元的近半年高位，累積升幅超過15%，周二(31日)早段稍為回吐。
騰訊周一(30日)從高位稍為回落，資金重回其認購證身上，當日有約300萬元流入其認購證，而認沽證同時有約100萬元流入。
另外，北水持續透過港股通(滬)買入騰訊股份，過去5個交易日均見淨買入，周一有約5,650萬元淨買入。
投資者如看好騰訊，可考慮以行使價380至400元、兩個月期以上作為篩選產品的條件，並留意當中槓桿最高的騰訊購證(29923)，行使價390.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿12.2倍。
稍稍價外的則可留意騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿7.4倍，高敏感度。
牛證則可留意騰訊牛證(67721)，收回價368.18元，行使價365.68元，換股比率100，槓桿比率19.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
相反，投資者如看淡騰訊，則可留意沽證(15950)，行使價355.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿13.1倍，行使價345至380元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。
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