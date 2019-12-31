【市後重點睇】港匯升見7.7827 金價突破1520美元
2019年12月31日 12:10
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●美匯指數企96.7，離岸人民幣(CNH)高見6.9729，港匯升見7.7827，美元兌日圓見108.66，歐元報至1.1205，英鎊升上1.3128。金價升穿1,520美元關，高見1,524.2美元。布油跌至66.64美元，紐油報61.61美元。道指期貨上升。
●除夕港股僅半日市，恒生指數於2019年最後一個交易日收報28,189點，跌129點或0.46%，全年計升2,344點或9%；中生製藥膺藍籌王。 https://bit.ly/357ivbj
-益美國際曾瀉逾70%。
●【新股專輯】
-赤子城曾飆1.3倍，台州市水務守招股價。
-台州水務研究制訂資產負債具體目標。
-赤子城自有產品累積近8億用戶，看好新興市場。
-12隻新股同於除夕日招股。
●【即市分析】
-紫金礦業飆升有成交配合。 https://bit.ly/35aOYh1
●港股格局：陳炳強指兩萬八為重要支持。 https://bit.ly/2MHfI2k
●【專家點評】
-中國銀河國際：金融IT系統升級帶動新需求。 https://bit.ly/36bGho1
-邵志堯：Fintech中的ABCD… https://bit.ly/2MEYRgj
-古勝：市況料偏靜，揀股揸過年。 https://bit.ly/37q2H4S
-譚智樂：李寧可趁調整吸納。 https://bit.ly/37fK97A
-陳正犖：2020年環球股票仍看高一線。 https://bit.ly/35cViV6
-鄧聲興：友邦擴張內地版圖。 https://bit.ly/2QBxkxs
●【股民熱話】2020年港股港樓會點走？ https://bit.ly/2u3Dlvn
●【外匯點評】中信銀行(國際)：歐元可望逐步回升。 https://bit.ly/2ZFfJsB
●亞洲股市：澳股「收爐日」跌逾1%，日韓股休市。
●華為今年收入增18%，料明年為「艱難的一年」
●南韓全年通脹0.4%，創逾50年紀錄新低。 https://bit.ly/39tkSZy
●港元拆息︰隔夜息飆至4.56厘，為年內新高。
●終止5個月連跌！香港11月私樓售價指數按月微升1.7%。 https://bit.ly/2rFyLCI
-11月港島區細單位售價漲5%跑贏。
●港府：下午2時半公布明年首季賣地計劃。
●A股快報：滬綜指半日跌1點或0.06%，報3,038點。 https://bit.ly/2SGHFv4
●中國12月製造業PMI報50.2，高於預期。
●人民幣兌每美元中間價為6.9762，較上日上調43點子，連升兩日。
-人行續不進行逆回購操作。
-人民幣Shibor︰隔夜息漲至1.69厘。
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