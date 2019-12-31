【香港資金流入？】新加坡11月底非居民存款按月增2.6%

據新加坡金管局資料顯示，11月底的當地非居民存款按月增加2.6%至511億坡元(約2,947億港元)，連續8個月上升。分析認為，數字可能反映香港資金持續流入新加坡。

不過，香港金管局總裁李達志周一(30日)撰文指，市場有評論將某經濟體一段時間內的存款增長，當成全部來自香港外流資金，做法亦太粗疏，因很多時候香港的存款於同期呈現增長。據了解，金管局亦將於周二(31日)公布香港11月底存款數據。

李達志解釋，資金進出香港的情況，可於港元匯價及銀行體系總結餘此兩項數據反映，當大量資金調離港元體系，港元需求會減少，令港元匯價轉弱，甚至觸發每美元兌7.85港元的弱方兌換保證。

不過，該局自今年4月以來，未有需要於弱方兌換保證買入港元，銀行體系總結餘維持約540億港元。港元匯價於過去數月更轉強，從8、9月的7.84水平，逐漸上升到一、兩個月前的7.82至7.83，近兩、三周再升到7.78至7.79水平。港匯今日受年結及拆息因素刺激，曾高見7.7826兌每美元。

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