Wetland Seasons Park加推 首推別墅頂層複式戶
2019年12月31日 14:46
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新地雷霆(左)及胡致遠
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park加推4號價單，合共128伙，折實平均呎價12,756港元，呎價差異主因今批單位有近四成為特色戶，包括首度推出6伙別墅頂層複式連天台單位，實用面積為1,237及1,272方呎。
是次加推單位當中，最高售價單位為別墅8、3樓及5樓A單位，為複式連天台特色戶，折實售價1,743.62萬元。售價最低單位為第6座1樓A8單位，折實售價490.7萬元。
此外，最高呎價單位為第23座10樓A2單位，為頂層連天台特色戶，實用面積913方呎，折實呎價16,915元。而最低呎價單位為17座地下B1單位，實用面積659方呎，折實呎價11,428元。
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