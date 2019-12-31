Wetland Seasons Park加推　首推別墅頂層複式戶

新地雷霆(左)及胡致遠

是次加推單位當中，最高售價單位為別墅8、3樓及5樓A單位，為複式連天台特色戶，折實售價1,743.62萬元。售價最低單位為第6座1樓A8單位，折實售價490.7萬元。

此外，最高呎價單位為第23座10樓A2單位，為頂層連天台特色戶，實用面積913方呎，折實呎價16,915元。而最低呎價單位為17座地下B1單位，實用面積659方呎，折實呎價11,428元。

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