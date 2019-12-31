新股專輯：汽車服務商喜相逢申請港上市

內地汽車服務供應商喜相逢集團控股向港交所遞交上市申請，東興證券任獨家保薦人。

該公司主要於中國從事汽車零售及融資，即通過自營銷售網店、汽車銷售代理及其名為「淘汽」的移動應用程式以直接融資租賃的方式出售備有存貨的汽車。其業務並涉及汽車相關服務。截至今年6月底，公司擁有61個銷售網點組成的自營銷售網絡，分布內地24個省級行政區域。

據初步招股文件，截至今年6月底止半年，總收益按年增加1.91%至5.46億元人民幣，汽車零售及融資佔逾九成。期間利潤按年跌約20%至2,167.6萬元人民幣。

所得款項淨額用作增購車輛以捕捉汽車零售及融資市場的增長潛力；擴充其銷售網絡以提高市場滲透率；持續引入新技術，並升級其汽車相關 軟件及移動應用程式；用作營運資金及其他一般企業用途。

此前，喜相逢於2015年12月於新三板掛牌，並於翌年12月自新三板退市。

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