樓價UPDATES：租務交投淡靜　藍籌屋苑都要減租

租務交投淡靜，藍籌屋苑都錄減租。鰂魚涌太古城套三房單位，減租1,000港元後租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城12月錄得約45宗租賃成交，平均實用呎租約42元，其中春櫻閣高層B室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，坐享全海景，附有雅緻裝修，業主本月中放租，叫租49,000元，最終願減1,000元以48,000元租出，實用呎租47.3元，租客為外籍人士，業主於2015年3月以1,810萬元買入，持貨4年，租金回報3.2厘。

●西半山恆柏園B座中層1室，實用面積1,687方呎，套四房間隔，以3,088萬元易手，實用呎價18,305元，原業主於1973年4月以110.6萬元買入單位，持貨46年，帳面獲利2,977.4萬元，單位升值27倍。

●薄扶林花園2座中層C室，實用面積466方呎，買賣雙方議價後，以約860萬元獲承接，實用呎價約18,455元，新買家為同區分支庭客，趁年底前拍板入市作自用，原業主於2014年10月份以約629.5萬元購入，帳面獲利約230.5萬元，物業升值約37%。

●西灣河嘉亨灣6座中高層B室，實用面積約749方呎，套三房連工人套房間隔，望郵輪碼頭海景，原先叫價1,900萬元，及後減價至1,780萬元完成交易，減價120萬元或約6%，實用呎價約23,765元，原業主在2013年3月以約1,434萬元買入，持貨約6年沽出帳面獲利約346萬元，賺幅約24%。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨12月全月錄得15宗成交，較上月多1宗，平均實用呎價則下調4.3%，最新報13,500元水平，其中3期百老匯街70號中層D室，實用面積713方呎，三房兩厠間隔，附設大露台，兩個月前放盤，叫價1,100萬元，見樓市淡靜，下調叫價至1,050萬元，最終以983萬元沽出，實用呎價13,787元，累減117萬元或11%，原業主於2016年10月以約782萬元買入，現轉手帳面獲利201萬元離場，單位3年升值26%。

●長沙灣宇晴軒12月錄8宗買賣，平均實用呎價16,403元，包括2座高層B室，實用面積464方呎，兩房間隔，享內園景，本月中放盤開價840萬元，買賣雙方議價後，以815萬元成交，實用呎價17,565元，原業主於2014年12月以約632萬元入市，持貨5年現成功沽貨帳面獲利183萬元，期內升值約29%。

●旺角百匯軒低層B室，實用面積約468方呎，兩房設計，望市樓景，原先叫價830萬元，經議價後減22萬或約3%，最後以808萬元沽出，實用呎價約17,265元，原業主約於2009年1月以約420.8萬元購入單位，持貨10轉手帳面獲利387.2萬元離場，賺價約92%。

●牛頭角淘大花園I座中層3室，實用面積378方呎，屬兩房間隔，同區客睇樓後即時入市，前後合共2小時，成交價610萬元，實用呎價16,138元，原業主於2013年10月斥資351萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約259萬元，升值約74%。

●將軍澳新都城12月暫錄約11宗買賣個案，包括2期8座中層D室，實用面積441方呎，屬兩房間隔，原先放盤叫價約780萬元，業主睇淡後市，遂調減50萬元至730萬元成交，減幅約6.4%，實用呎價約16,553元，原業主於2009年5月斥資239萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利491萬元，帳面升值逾2倍。

●將軍澳首都6座左翼高層A室，實用面積約712方呎，套三房連儲物室間隔，望雙海景，今年11月中開始放盤，業主原開價950萬元，經議價後減價60萬元或約6.3%，終以890萬元沽出，實用呎價約12,500元。

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新界區

●東涌東堤灣畔8座高層F室，實用面積約592方呎，兩房間隔，近日終獲買家以675萬元承接，實用呎價約11,402元，原業主在2001年3月以約226.4萬元買入，持貨約18年轉手帳面獲利約448.6萬元，賺價約兩倍。

●葵涌雍雅軒1座中層K室，實用面積473方呎，兩房間隔，業主於今年10月放盤，叫價720萬元，眼見社會氣氛不穩，樓市亦受打擊，隨着新年將至，持續下調叫價，近日累減72萬元或1成，至648萬元終獲買家承接，實用呎價13,700元，新買家為區內租客，見近期樓價回軟，加上政府放寬按揭，於是把握機會買樓上車，原業主則於2012年5月以328萬元購入，持貨約7年，帳面獲利320萬元，升值98%。

●屯門大興花園1期2座中層H室，實用面積428方呎，兩房間隔，剛以11,000元租出，實用呎租25.7元，新租客為一對年輕夫婦，望於農曆新年前成功租樓並遷入，快速拍板租入單位，按業主於2016年9月以371.3萬元買入單位，現享約3.6厘租金回報。

●元朗YOHO Town 12月錄得6宗成交，最新成交為1座低層E室，實用面積433方呎，兩房間隔，開價635萬元，議價後微減2萬元，至633萬元沽出，實用呎價14,619元，原業主於2011年4月以298萬元買入，持貨約8年帳面獲利約335萬元，單位升值約1.1倍。

●粉嶺居屋欣盛苑F座低層9室，實用面積645方呎，三房間隔，開價約460萬元，終以未補價第二市場價440萬元獲承接，實用呎價6,822元，新買家為用家，原業主則於2005年以約100萬元購入上址，持貨14年，沽出單位帳面獲利340萬元，單位升值約3.4倍。

●大圍居屋景田苑F座中層7室，實用面積467方呎，兩房間隔，日前以已補價自由市場價648萬元易手，實用呎價13,876元，原業主則於2014年以383萬元購入單位，持貨5年沽出帳面獲利265萬元，單位升值約69.2%。

●馬鞍山銀湖．天峰3座中層H室，實用面積564方呎，兩房間隔，開價約880萬元，議價後以848萬元易手，實用呎價15,035元，新買家為用家，原業主於2010年以392萬元購入，持貨9年帳面獲利約456萬元離場，單位升值約116%。

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