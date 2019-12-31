花旗：Apple穿戴裝置業務成亮點　股價料衝300美元

今年蘋果公司(Apple Inc.)的穿戴裝置業務大豐收，成為iPhone以外，拉動業績的主力。外媒報道，花旗分析師指出，AirPods及Apple Watch亦將帶動Apple的財報表現，令股價上望300美元水平。

花旗銀行分析師Jim Suva指，AirPods Pro是美國年底購物旺季的熱賣的商品之一，Apple甚至須延後數周才能恢復供貨，可見需求已大超預期。

他又認為，另一銷售爆發點是舊型號的Apple Watch。2017年版 Apple Watch Series 3已降價至199美元左右，對年輕消費者具很大吸引力。

他預計，Apple明年公布的首份財報中，可穿戴裝置業務將成為最大亮點。Apple預計於明年2月初公布季績，當中將反映今年感恩節及聖誕節的銷售表現。

Apple周一股價升0.59%，收市報291.52 美元；而2019年已累積升近八成半。

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