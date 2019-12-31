滙景花園連錄3宗買賣　全海景單位劈212萬沽

大型屋苑錄連環成交。美林物業林小燕表示，藍田滙景花園連錄3宗買賣，其中12座高層E室，實用面積720方呎，套三房間隔，望全海景，去年底開價1,450萬元放售。受市況影響，近期已降價至1,350萬元。由於原業主已移民，近日返港將開價再減至1,280萬元，即獲同區換樓客洽購，議價後以1,238萬元承接，呎價約17,194元。

據了解，同面積全海景單位，今年7月曾售1,383萬元。而去年5月同類型套三房戶，成交價達1,470萬元，反映樓價顯著回落。

至於另一個14座中低層H室，實用面積720方呎，售價1,080萬元，呎價1.5萬元。而該盤11座中層G室，實用面積718方呎，剛獲同區客以1,080萬元購入，呎價15,042元。

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