埋尾大刁！騰訊牽頭財團擬收購環球音樂集團10%股權

協議亦讓騰訊及其夥伴在2021年1月15日前，以同樣價格增持環球音樂股權至最多20%。

是次交易於今年8月時首先披露，雖然協議未有公布騰訊財團的其他投資者，但據11月外電引述消息人士稱，潛在投資者名單包括私募基金高瓴資本(Hillhouse Capital)及新加坡國家投資公司(GIC)。

有分析認為，串流音樂市場日益普及，令環球音樂估值水漲船高，Vivendi伺機以高價減持套現，另一邊廂，環球音樂在騰訊支持下，可能加快發展仍未完全開拓的亞洲市場。

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