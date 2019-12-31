埋尾大刁！騰訊牽頭財團擬收購環球音樂集團10%股權
2019年12月31日 16:56
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外國傳媒報道，騰訊(00700)牽頭財團同意向法國媒體公司Vivendi，收購全球最大音樂公司環球音樂集團(Universal Music Group)一成股權。以環球音樂300億歐元估值計，交易涉資30億歐元(約262億港元)，料有助環球音樂進一步打入中國市場。
協議亦讓騰訊及其夥伴在2021年1月15日前，以同樣價格增持環球音樂股權至最多20%。
是次交易於今年8月時首先披露，雖然協議未有公布騰訊財團的其他投資者，但據11月外電引述消息人士稱，潛在投資者名單包括私募基金高瓴資本(Hillhouse Capital)及新加坡國家投資公司(GIC)。
有分析認為，串流音樂市場日益普及，令環球音樂估值水漲船高，Vivendi伺機以高價減持套現，另一邊廂，環球音樂在騰訊支持下，可能加快發展仍未完全開拓的亞洲市場。
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