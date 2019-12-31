【回望2019】十大屋苑全年錄2262宗買賣　增8%

中原指出，總結2019年，十大屋苑全年共錄2,262宗成交，較去年的2,094宗增加8%，大部分屋苑呎價較去年同期上升，漲幅介乎1.7至13.8%，而紅磡黃埔花園及東涌映灣園則倒跌。期內天水圍嘉湖山莊錄得439宗買賣，屬最多成交的屋苑，次多為沙田第一城共錄293宗，而鰂魚涌太古城居第三位，共254宗成交。若以增幅計，鰂魚涌康怡花園成交量增幅最大，按年升27.3%至112宗。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市先旺後靜，在美國減息帶動下，上半年交投暢旺，1,000萬元以下的中小型單位成交活躍。但踏入下半年，受到社會氣氛及中美貿易戰的影響，市況轉靜。預計樓價近期尋底後，明年首季二手交投量有望回升，形成價跌量升格局。

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