【深度解構】越南潛力猶如廿年前中國？別太天真...

自中美貿易戰爆發後，越南一下子被認定為「贏家」，甚至有不少人認為，它的潛力猶如二十年或以前的中國，因同樣有着年輕的勞動力，被視為「人口紅利」、房地產又處於上升軌道、製造業蓬勃、政治組織亦與中國差不多且趨於穩定，以及和美國關係不太差。種種迹象都恍如20多年前剛起步不久的中國，惟事情絕非簡單的對照。

【股市反映前景不算好】

無錯，越南的全球製造業供應鏈愈趨成熟，以東南亞國家來說，確實是領先同儕，而且最受惠於中美貿易戰，諸如三星、蘋果公司(Apple Inc.)等美韓科技巨企均有在該國設廠，瞬間就使越南成為了「世界科技工廠」，並帶挈經濟增長連續兩年超過7%，傲視全球。

不過，股市反映的並非如此！該國指標胡志明股市指數今年以來僅累升7.3%，大幅落後於中國滬深300指數的32%升幅，同時跑輸主要新興市場股市。更甚的是，就在這聖誕節期間，越南股市竟然逆勢下跌。(本文附圖一)

值得注意的是，越南股市並不是全封閉的市場，2019年主要資金來源就是「外資」，透過交易所買賣基金(ETF)流入的資金佔比高達44%。因此，越南股市的表現某程度是能反映外資的看法，對經濟前景有啟示作用。

若細緻地看，越南股市之所以跑輸外圍，主因是銀行股及一隻房地產股Vingroup已佔據了大部分市值。其中，Vingroup更涉獵汽車及智能手機製造，惟主要盈利來源仍是地產。(本文附圖二)

【銀行孭債太多 體系不健康】

明顯地，拖着當地股市後腿的是銀行股，而它們遭外資摒棄的原因是向外貸款實在太多，目前已超過了國內生產總值(GDP)，以一個人均收入僅約2,500美元(約19,500港元)的國家而言，銀行面對的風險實在很大，需要補充資本去為未來潛在壞帳做準備。根據評級機構惠譽報告預警，當地近半銀行未符合資本充足率8%的最低要求。這意味着當地潛在發生金融危機的風險。

值得留意的是，當地銀行要集資受很大限制，因為政府嚴格規管外資持股不得多於30%，若這規管持續，越南金融體系只有兩個結局：要麼觸發債務危機；要麼縮減對企業的借貸。兩個結局皆不利好投資情緒。

與此同時，上述提及的Vingroup是整個股市的「巨人」，佔比近15%，顯然是結構性問題，只要該股大冧，將會拖累股市、甚至整個國家的經濟發展。更重要的是，越南過去的發展過度倚賴北部的河內及南部的胡志明市，這兩個巨型城市目前已難找到潛在大型發展項目，連帶政府也無奈要減慢審批新項目，令包括Vingroup在內的全國房地產商盈利前景受壓。那麼，為何不發展其他城市？很簡單，基建未追上。(本文附圖三)

【2020年恐難再「漁人得利」】

越南真的能成為「下一個中國」？就看看你會否願意在債務纏身的銀行，加上缺乏新經濟股的不健康股市上撒種。越南若要完全釋放發展潛力，就一定要改革開放、摒除保護主義。

回看越南在2019年中美貿易戰不斷升級下，成為供應鏈遷出中國後的主要轉移地，因而被視為貿易戰贏家之一。不過，隨着全球需求轉弱，加上中美緊張關係有望在2020年1月簽署首階段貿易協議後降溫，越南難再「漁人得利」。事實上，該國今年第4季經濟增長已放緩至6.97%，低於第3季的7.48%，正正反映「優勢」減退。

越南統計總局上周五(27日)表示，該國第4季經濟增長受累於出口衰退，放緩至6.97%，低於第3季修正後的7.48%。不過，全年增長仍達7.02%，超過了政府6.6至6.8%目標，同時是繼2018年後，連續兩年增長逾7%。

世界銀行在12月17日發表報告顯示，主要經濟體之間的貿易爭端，可能在短期內破壞出口動力，而全球經濟因貿易及投資減少下，越南經濟仍容易受影響。

瑞穗銀行亦指出，鑑於越南經濟2019年表現強勁，明年可能很難追上今年步伐。越南真正的問題是若中美貿易關係趨穩，2020年會失去方向。再者，該國的產能擴張程度有限，以及美國恐因貿易逆差擴大而對其展開貿易審查。

【豬瘟帶來滯脹威脅】

值得留意的是，越南12月通脹埋下伏線，按年大增5.23%，為9年最高，較11月高出1.4個百分點，主因是非洲豬瘟拖累。若計及第4季經濟增長6.97%，該國也受到滯脹威脅，即通脹高於經濟增長，會打擊民眾購買力。

根據越南農業暨農村發展部數據顯示，非洲豬瘟疫情自今年2月爆發以來，全國63省市、667縣、8,532個村落淪陷，被迫撲殺染病豬隻約600萬頭，重量約34萬，佔全國豬肉總重量的9%，令越南各地豬肉價格飆至10年新高。

【前景繫於中美貿戰】

2020年越南前景繫於中美貿易戰，有機會一鋪輸凸！今年在美國乃至世界各地的家庭聖誕燈飾，就講述了一個複雜的越南故事。

多年來，節日燈飾幾乎只在中國生產，但由於今年美國對中國商品加徵關稅，使許多買家轉向其他地方採購，越南明顯是贏家。根據美國海關數據顯示，今年首10個月，由越南運到美國的聖誕燈飾較2018年同期增長了一倍多。與此同時，美國從中國進口的燈飾減少了49%。

不少分析指出，數據正好反映中國供應商設法撕走「中國製造」標籤，利用越南等鄰國跨境運輸貨物，重新貼上標籤並發往美國，以逃避懲罰性關稅。

毫無疑問，越南正吸引「合法」的外國投資和製造業務，但貿易戰增加了非法商品販運的風險，令越南成為關注焦點。事實上，連當地人也承認，自己是生產不了，因成本會較從中國進口零件再組裝貴得多，貿易戰壓力使今年有更多中國供應商湧入。

眾所周知，中美貿易戰使包括香港在內的不少廠房遷到越南，使該國今年外資投資量有望達350億美元，與前兩年差不多，但這種成功是有代價的。2019年首10個月，越南對美國商品貿易順差擴大至463億美元，較去年同期大增39%，從而令其成為白宮目標，美國總統特朗普已稱，越南是貿易濫用者！美國官員亦以非法轉運為由，向該國鋼材徵收逾400%關稅。

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