新股專輯：新石文化入場費3737元 睇好電視劇市場
2019年12月31日 18:17
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(左起)財務總監王海婷、董事會主席劉乃岳、行政總裁吳濤、執行董事李芳
新股市場熱鬧，共22隻新股跨年招股，其中一隻為中國電視劇發行代理商新石文化(01740)。被問到會否擔心撞期招股而影響認購反應，董事會主席劉乃岳認為，每間公司的業務不一，各有投資亮點，不擔心招股情況。
不少中國演藝人員正處「無劇開」的階段，有指中國電視劇正處寒冬。執行董事李芳表示，影視作品已成為中國市民主要的娛樂活動，加上中國當局支持「國產影視」發展，整體對行業發展有利好作用，對電視劇市場充滿信心。
行政總裁吳濤指，未來會進一步與網上平台合作，加強增長空間。另外，將來項目題材或年輕化，以合符主流觀眾口味，相信與供應商的穩定關係可以成為競爭優勢。
該公司將於1月8日截止認購，招股價介乎0.5至0.74元，發售2.5億股，集資最多1.85億元。每手5,000股，入場費約3,737.28元，預期1月16日首掛。
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