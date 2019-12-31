經濟最強又如何？美國人口增長率創逾百年新低

全球人口危機持續蔓延，恐影響長期經濟增長的可持續性！外國傳媒報道，美國人口調查與統計局周一(30日)公布的數據顯示，由於出生率下降、死亡人數增加，以及國際赴美移民減速，美國過去一年的人口增長率創一個世紀以來新低。據布魯金斯研究院(Brookings Institution)首席人口統計學家William Frey表示，2019年的出生率猶如1917至1918年世界大戰時同樣低迷。

據估計，美國人口在2018至2019年間僅增長近0.5%，大約增加1,500萬人，2019年總人口達3.28億人。期內移居至美國的國際移民減少至59.5萬人，而2016年移民高達105萬人。

值得留意的是，若不計移民，這次是美國數十年以來首次自然人口增加(出生人數減去死亡人數)少於100萬人，原因是戰後嬰兒潮世代老化。

事實上，在過去數年，戰後嬰兒潮世代中最老的一群逐漸步入70歲，隨着這世代大量人口不斷老化，趨勢料持續。

過去一年，美國有10個州面臨人口減少，包括紐約州、伊利諾州、西維吉尼亞州、路易斯安那州、康乃狄克州、密西西比州、夏威夷州、新澤西州、阿拉斯加州，以及佛蒙特州。

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