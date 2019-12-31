【零售啟示錄】美國企業喺本土破產　為何能在日本成功？

2019年快將過去，根據市場研究機構Coresight Research數據，美國零售業已宣布關閉9,302家實體店，按年大增59%，創2012年該機構有紀錄以來新高。這趨勢亦導致不少零售企業被迫申請破產或陷入倒閉邊緣。然而，那些在美國被冷落的品牌，在日本卻仍然相當活躍。

在日本，包括玩具反斗城(Toys R Us)、淘兒唱片行(Tower Records)、精品連鎖百貨Barneys，以及高檔食品雜貨店Dean & Deluca等著名美國品牌，表現得十分理想。由於這些美國品牌在亞洲是擁有授權協議的獨立實體，故就算公司在美國申請破產，也不一定會影響在日本的營運。

有日本零售業專家指出，有很多因素可解釋這些美國品牌為何能在日本起死回生。舉例來說，玩具反斗城至今仍長期雄霸日本玩具零售業。它在1991年進入日本市場，直至目前在日本的競爭對手也不多，而且知名度很高。

【崇美思維】

那麼，為何它們能成功在異地生存？不少分析認為，就是因為「外國月光特別圓」！日本京都立命館大學經濟學教授弗拉夫認為，這些在日本的美國零售商店保留了美式風格，代表美國文化和品味，日本人對這些商店的感受，與美國人截然不同。

【民族習慣】

除了異地文化外，日本本土文化也大有關係！舉例來說，淘兒唱片行(Tower Records)之所以能生存，是因許多日本聽眾仍認為，購買實體光碟、甚至黑膠唱片，才算是支持他們喜歡的藝人，當地音樂銷量有80%是實體版本。

【喜愛逛街】

再者，相對美國人煙稀少，日本人口密度約是美國的10倍，例如住在日本東京首都圈的4,000萬人中，大多數人1小時內就能到達市中心。當地巨大人流讓新舊零售商暫能在電子商務的威脅中得以存活。有日本地產代理表示，零售商只要坐落在市中心，就能成為顧客日常生活的一部分。

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