【外遊貴晒】唔止日、韓、泰　連呢個熱門地貨幣都癲咗...

隨着中美貿易協議簽署再有正面進展，加上美匯指數在年底續跌，新台幣兌每美元在2019年最後一個交易日盤中終於突破30元整數關口，見29.948，為2018年6月以來首次，尾市升勢回順，以30.106元「收爐」，全年升值約2.1%，相比2018年則貶值2.9%；港元兌新台幣低見3.849，較5月31日的4.03高位足足低逾4%，為2018年6月以來最低。

據彭博貨幣排名，新台幣是2019年下半年在全球主要貨幣中，與英鎊位居前兩強！主因是受惠貿易戰「漁翁得利」，自8月初的年內低位一直反彈，外資追捧台股、且人民幣回穩，也有助新台幣持續上升。

展望明年，分析師多數樂觀。東方匯理指出，新台幣在下半年表現突出，反映市場意識到台灣其實是中美貿易戰的贏家，而新台幣升破30元的意義重大。澳新銀行與花旗等，也看好新台幣會持續偏強。

不過，布朗兄弟哈里曼公司表示，隨着中美貿易戰進入下一階段，越南與台灣所得到的轉單優勢可能會有些消散。

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